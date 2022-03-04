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Haberler Galeri Toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?

Toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?

Toplu taşımada maske zorunlu mu? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından maske zorunluluğuna ilişkin yeni kararlar alındı. Maske takmanın şart olmadığı yerler ile zorunlu olan yerlerin belli olmasının ardından gözler toplu taşımaya çevrildi. Toplu ulaşım araçlarında maskenin zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 12:16
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Toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?

Toplu taşımada maske zorunlu mu? Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğu bazı durumlarda kaldırıldı. Bu gelişmelerin ardından maske takmanın zorunlu olduğu yerler araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni koronavirüs genelgesi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı? İşte haberin detayları...

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Toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLU MU?

Yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre, açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

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Toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4 MART TARİHLİ "KOVİD-19" GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre, açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Bu kapsamda;

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Toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?

1. UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;

1.1 İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

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Toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?

2. MASKE KULLANIMI;

2.1 Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

2.2 Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.