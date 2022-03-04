04 Mart 2022, Cuma
Toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?
Toplu taşımada maske zorunlu mu? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından maske zorunluluğuna ilişkin yeni kararlar alındı. Maske takmanın şart olmadığı yerler ile zorunlu olan yerlerin belli olmasının ardından gözler toplu taşımaya çevrildi. Toplu ulaşım araçlarında maskenin zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, toplu taşımada maske zorunlu mu? Otobüs, minibüs, metro, vapur, uçak ve şehirler arası seyahatte maske kalktı mı?
Giriş Tarihi: 04.03.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 12:16
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