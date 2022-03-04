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Bakanlık denetimlerinde ortaya çıktı! 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından periyotlarla yapılan taklit-tağşiş ürün kontrollerinde 13 firmaya ait pek çok marka süzme balın sahte olduğu ortaya çıktı. Listedeki sahte balların glikoz miktarının fazla olduğuna işaret eden İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, "İklim koşulları nedeniyle rekoltemiz bir hayli düştü. Böylece glikozculara ve merdiven altı iş yapanlara gün doğdu. Bizden aldıkları balı karıştırarak sektöre satıyorlar. Bir teneke bal almışsanız bu 3 teneke oluyor" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 04.03.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 11:23
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Bakanlık denetimlerinde ortaya çıktı! 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı

Balın, insan sağlığına oldukça faydası var. Ancak sahte balın da bir o kadar zararı oluyor.

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Bakanlık denetimlerinde ortaya çıktı! 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ya da tağşiş yapıldığı netleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

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Bakanlık denetimlerinde ortaya çıktı! 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı

Yapılan kontroller çerçevesinde, Türkiye genelinde 13 firmaya ait pek çok marka süzme balın sahte olduğu ortaya çıktı.

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Bakanlık denetimlerinde ortaya çıktı! 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı

Tespit edilen süzme balların glikoz oranının fazla olduğu belirlendi.

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Bakanlık denetimlerinde ortaya çıktı! 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı

İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, firmaların süzme ballara yüksek miktarda glikoz karıştırarak, bal miktarını arttırdığını dile getirdi.