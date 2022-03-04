Bakanlık denetimlerinde ortaya çıktı! 13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından periyotlarla yapılan taklit-tağşiş ürün kontrollerinde 13 firmaya ait pek çok marka süzme balın sahte olduğu ortaya çıktı. Listedeki sahte balların glikoz miktarının fazla olduğuna işaret eden İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, "İklim koşulları nedeniyle rekoltemiz bir hayli düştü. Böylece glikozculara ve merdiven altı iş yapanlara gün doğdu. Bizden aldıkları balı karıştırarak sektöre satıyorlar. Bir teneke bal almışsanız bu 3 teneke oluyor" şeklinde konuştu.