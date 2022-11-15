TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin kuraları 15-16 Kasım 2022 tarihinde çekilecekken, diğer ilçelerin kuraları tamamlandı. Vatandaşlar bugün çekilecek olan TOKİ Şanlıurfa Eyyübe ilçesindeki kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları sorgulama ekranı...