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Haberler Galeri TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin kuraları 15-16 Kasım 2022 tarihinde çekilecekken, diğer ilçelerin kuraları tamamlandı. Vatandaşlar bugün çekilecek olan TOKİ Şanlıurfa Eyyübe ilçesindeki kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:24
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TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklanmaya devam ederken, kura sırası Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine geldi. Peki, TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

Şanlıurfa TOKİ kuraları Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde 14 Kasım günü çekildi. Eyyübiye ve Harran ilçelerinde 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Şimdi ise vatandaşlar Eyyübiye ilçesinde çekilecek kura sonuçlarını merak ediyor.

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TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi 4.250 adet konut (15-16 Kasım 2022 saat 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu.

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Şanlıurfa TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapanlar kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Şanlıurfa kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

ŞANLIURFA BOZOVA: 500

ŞANLIURFA SURUÇ: 250