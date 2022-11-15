16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bursa’da 60 milyon metreküp kapasiteli baraj tamamen kurudu! Sadece 50 günlük su kaldı

Bursa’da 60 milyon metreküp kapasiteli baraj tamamen kurudu! Sadece 50 günlük su kaldı

Bursa'nın içme suyunun en önemli bölümünü sağlayan senelik 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Dron ile kaydedilen görüntüler olayın vehametini gözler önüne serdi. 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise % 50'ye indi. Yağış olmazsa Bursa'nın yalnızca 50 günlük suyu kaldı. Çevreciler su tasarrufu çağrısı yaparken, tek ümit ise bu hafta sonundan itibaren başlayacak yağışlar. Nilüfer Barajı yanındaki Kozbudaklar Köyü Muhtarı Mehmet Yılırım, "45 yıldır böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu. Doğader Başkanı Sedat Güler de "Nilüfer gözlerimizin önünde kuruyor" dedi. Şehrin su ihtiyacının karşılanması için ovada açılan 130 kuyudan sisteme su veriliyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 12:26
  • 1
  • 13
Bursa’da 60 milyon metreküp kapasiteli baraj tamamen kurudu! Sadece 50 günlük su kaldı

Bursa'nın su ihtiyacını büyük bir kısmını temin eden Nilüfer Barajı'nda su yok denecek seviyeye geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bursa’da 60 milyon metreküp kapasiteli baraj tamamen kurudu! Sadece 50 günlük su kaldı

BURSA'NIN 50 GÜNLÜK SUYU KALDI

Barajın son halini görenler gözlerine inanamadı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise baraj doluluk oranlarını açıkladı. Uzmanlara göre, açıklanan baraj doluluk oranı Bursa'nın yaklaşık 50 günlük suyunun kaldığı gösteriyor.

  • 3
  • 13
Bursa’da 60 milyon metreküp kapasiteli baraj tamamen kurudu! Sadece 50 günlük su kaldı

"BALÇIK HALİNDE KULLANILMAZ OLAN SU"

DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Güler, "Bulunduğumuz yer Nilüfer Barajı havzası ve görüldüğü gibi kurak bir durumda. Bursa'nın en önemli su kaynaklarından biri olan baraj gözlerimizin gözü önünde kuruyor. BUSKİ'nin verilerine göre yüzde 1 olarak gözüküyor. Muhtemelen bu da balçık halinde kullanılmaz olan su" dedi.

  • 4
  • 13
Bursa’da 60 milyon metreküp kapasiteli baraj tamamen kurudu! Sadece 50 günlük su kaldı

"CAN SUYU" DEDİĞİMİZ SU BİLE YOK DENEBİLİR

DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, "Nilüfer barajında su yok. BUSKİ'nin verilerine baktığımız zaman barajın su oranı yüzde 1. Bu da tamamen kuruduğu anlamına geliyor. Barajın içerisinde şu anda "can suyu" dediğimiz su bile yok denebilir. Oysaki bu baraj Bursa'yı besleyen su barajımız. Hemen altımızda Doğancı barajı var orada da yüzde 50'nin çok altına düşmüş." diye konuştu.

  • 5
  • 13
Bursa’da 60 milyon metreküp kapasiteli baraj tamamen kurudu! Sadece 50 günlük su kaldı

"Bu kuraklığın böyle devam etmesi halinde 2 ay sonra çeşmeden içecek su bulamayacağız" diyen Murat Demir şöyle devam etti, "Mevsim koşullarına göre havalar soğumazsa halen daha güneşin etkisini görmeye devam edersek yağmur yağmazsa biz 2 ay sonra çeşmeden içecek su bulamayacağız" dedi.