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Haberler Galeri Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...

Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir saldırıdan yaklaşık 10 saat sonra 1200 kameranın incelenmesinin ardından Küçükçekmece'de yakalandı. Albashir, saldırı talimatını örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi. Gelen son dakika bilgisine göre, terörist Albashir'in korsan taksiyle bölgeye 3 gün gelerek keşif yaptığı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mirror gazetesi ise teröristin sweatshirte yazan 'New York" yazısına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:50
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Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashir (23), polisin 10 saatlik sürek avıyla yakalandı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki adrese saat 02.50'de düzenlenen operasyonla terörist Ahlam Albashir gözaltına alınırken, teröristin saldırı sırasında giydiği elbiseler, çok sayıda mermi, ziynet eşyası ve bir miktar para da evde ele geçirildi.

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Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...

TALİMAT KOBANİ'DEN VERİLDİ

Albashir'in caddeye geliş-gidiş görüntülerini güvenlik kameralarından takip eden polis, 1200 kameranın incelenmesi sonucu teröristin Esenler'e daha sonra da Küçükçekmece'ye gittiğini belirledi.

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Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...

21 adrese yapılan operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 48 şüpheli ve terörist Albashir yakalandı. Sorgusunda PKK/ PYD/YPG terör örgütün tarafından 'özel istihbarat elemanı' olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashir, saldırı talimatını da örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.

Elde edilen bilgilere göre; Kobani'den İstanbul Esenler'deki örgüt elemanlarına ulaştırılan talimatta, 'Gelenlere sahip çıkın' denildi. Albashir ve Hassan, karı-koca süsüyle burada ikamet etmeye başladı ve tekstil atölyesinde çalıştı.

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Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...

Saldırı talimatı, Kobani'de 'Hacı' adlı bir kişiden Esenler'deki ev sahibine ulaştırıldı. Bilal Hassan bombayı temin etti ve Ahlam Albashir'e verdi. İki terörist, olay günü de korsan taksiyle Esenler'den Taksim bölgesine gitti.

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Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...

Tarlabaşı Bulvarı'nda taksiden inen Albashir ve Hassan, bir süre birlikte yürüdükten sonra ayrıldı. Kadın terörist, 1 kilo TNT konulan 3 dakika zaman ayarlı bombayı banka bıraktıktan koşarak bölgeden uzaklaştı ve taksiyle önce Esenler'deki örgüt evine, sonra da Küçükçekmece'ye gitti.