HaberlerGaleriEğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...
Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir saldırıdan yaklaşık 10 saat sonra 1200 kameranın incelenmesinin ardından Küçükçekmece'de yakalandı. Albashir, saldırı talimatını örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi. Gelen son dakika bilgisine göre, terörist Albashir'in korsan taksiyle bölgeye 3 gün gelerek keşif yaptığı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mirror gazetesi ise teröristin sweatshirte yazan 'New York" yazısına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:29Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:50