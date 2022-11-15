Eğit-donat-katliama yolla! Eli kanlı terörist 10 saatte yakalandı! İstiklal saldırısında yeni detay: 3 gün boyunca...

21 adrese yapılan operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 48 şüpheli ve terörist Albashir yakalandı. Sorgusunda PKK/ PYD/YPG terör örgütün tarafından 'özel istihbarat elemanı' olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashir, saldırı talimatını da örgütün Kobani merkezinden aldığını ve 4 ay önce Bilal Hassan isimli bir kişiyle birlikte Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.

Elde edilen bilgilere göre; Kobani'den İstanbul Esenler'deki örgüt elemanlarına ulaştırılan talimatta, 'Gelenlere sahip çıkın' denildi. Albashir ve Hassan, karı-koca süsüyle burada ikamet etmeye başladı ve tekstil atölyesinde çalıştı.