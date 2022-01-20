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Haberler Galeri TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Konya kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. TOKİ ise kura çekimi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık.TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 11:00
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TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Ardıçlı mahallesine inşaa edilecek 460 konut için bugün kura çekimi yapılacak. Kura sonucuna göre 2+1 konut, 3+1 konut için heyecan içinde olan vatandaşlar, TOKİ'den gelecek müjdeli haberlere kilitlendi. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekilişi bugün saat 11.00'de başlayacak. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Kura çekişini TOKİ'nin FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarından canlı yayın ile yapılacak.

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TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Zafer Sanayi Sitesi /Konya

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 Şubat 2022 - 25 Şubat 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 07 Mart 2022 - 18 Mart 2022(Asil hak sahipleri sözleşme

İmzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

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TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;

1)"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri" kategorisi

2)"En az %40 Engelli Vatandaşlar" kategorisi

3)"Diğer alıcı adayları" kategorisi

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TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi

* Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri için konut sayısının %10'u
kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu
kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte
kuraya tabi tutulacaktır.