20 Ocak 2022, Perşembe
TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi
TOKİ Konya kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. TOKİ ise kura çekimi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık.TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 20.01.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 11:00
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