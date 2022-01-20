Son dakika: AUZEF telafi sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, online mı yapılacak?
AUZEF telafi sınavı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu hafta sonu gerçekleştirilmesi beklenen AUZEF telafi sınavının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından telafi sınavı hakkında yeni karar alındı. Bu kapsamda gözler telafi sınavının ertelenip ertelenmediğine çevrildi. Peki, AUZEF telafi sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, online mı yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.01.2022
17:22 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
17:22
Son dakika... AUZEF telafi sınavı iptal mi, ertelendi mi? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi bütünleme sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Bütünleme yani telafi sınavına hazırlanan öğrenciler, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki, AUZEF telafi sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, online mı yapılacak? İşte haberin detayları...
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AUZEF TELAFİ SINAVI ERTELENDİ Mİ? ONLINE MI OLACAK?
22 - 23 Ocak'ta yapılması planlanan AUZEF telafi sınavı, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. AUZEF tarafından yapılan açıklamada, AUZEF 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavının 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında online yapılacağı bildirildi.
AUZEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda ülkemizin pek çok ilinde olumsuz hava şartlarının uzun süreli devam edebileceği bilgisine ulaşılmıştır. Öğrencilerimizin bu olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları ve akademik takvimin aksamaması için İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavının 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine İstanbul Üniversitesi'nin 20.01.2022 tarih ve 44 no'lu Senatosu'nda karar verilmiştir."
BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
* İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı 28 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında online yapılacak.
* 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavına, Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavı sonunda yapılan değerlendirmeden FF, DD ve DC notu aldığınız derslerinizden girebileceksiniz.