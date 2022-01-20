Gaziantep’te son durum nasıl? Yol temizleme çalışmalarından yeni görüntüler

24 SAATTE 50 SANTİM KAR YAĞDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Son 24 saat içerisinde 50 santim kar yağdı. Gaziantep'in tüm kış boyunca aldığı toplam kar kadar bir miktara denk geliyor. Bundan dolayı da bir yoğunluk oldu. 186 kişi sağlık kuruluşlarına gitti. Şu an tedaviye ihtiyacı olup da sağlık kuruluşlarına ulaşamayan hiçbir hemşehrimiz yok bize ulaşanlar içerisinde. Kumanyalar verilmeye devam edecek. Kontrollü olarak trafik işlemeye başladı." dedi.