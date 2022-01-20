Gaziantep'te son durum nasıl? Yol temizleme çalışmalarından yeni görüntüler
Binlerce kişinin kar nedeniyle yolda mahsur kaldığı Gaziantep'ten sevindiren haberler peş peşe geldi. 2 bin 800 kişinin mahsur kaldığı kardan kurtarıldığı Gaziantep'te yolları temizleme çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin anbean takip ettiği Gaziantep'ten gelen yeni görüntüler milyonlara rahat bir nefes aldırdı.
Giriş Tarihi: 20.01.2022
10:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
10:45
Gaziantep'te Salı günü başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini iyice artırdı. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarda ve yollarda mahsur kaldı. Gaziantep Valiliği, yoğun kar dolayısıyla il dışına araç çıkışının durdurulduğunu açıkladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza nedeniyle trafikte mahsur kalan 2 bin 800 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül A Haber canlı yayınında "Son 24 saat içerisinde 50 santim kar yağdı. Gaziantep'in tüm kış boyunca aldığı toplam kar kadar bir miktara denk geliyor. Bundan dolayı da bir yoğunluk oldu." dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
A Haber canlı yayınına katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışının şehirde neden olduğu sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
24 SAATTE 50 SANTİM KAR YAĞDI
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Son 24 saat içerisinde 50 santim kar yağdı. Gaziantep'in tüm kış boyunca aldığı toplam kar kadar bir miktara denk geliyor. Bundan dolayı da bir yoğunluk oldu. 186 kişi sağlık kuruluşlarına gitti. Şu an tedaviye ihtiyacı olup da sağlık kuruluşlarına ulaşamayan hiçbir hemşehrimiz yok bize ulaşanlar içerisinde. Kumanyalar verilmeye devam edecek. Kontrollü olarak trafik işlemeye başladı." dedi.
Vali Gül A Haber canlı yayınındaki açıklamasında, "Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda.Dün ve bugün okulları tatil etmiştik. Yağışın bugün azalacağını ve son bulacağını meteorolojik veriler gösteriyor. Bizim hemşehrilerimizden isteğimiz zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları. Çıkacaklarsa kar lastiği başta olmak üzere zincir ve benzeri tedbirler alarak çıkmaları." ifadelerini kullandı.
İŞTE GAZİANTEP'TE SON DURUM
Gaziantep'te son yılların en etkili kar yağışı sonrası adeta durma noktasına gelen hayat normale dönmeye çalışırken, karlı kaplı yolları açma çalışmaları sürüyor.