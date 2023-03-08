08 Mart 2023, Çarşamba
TOKİ ev ve arsa projesinde kuralar çekiliyor! Bakan Murat Kurum duyurdu: O illere öncelik tanınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ birlikteliği tarafından hayata geçirilen sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsam" projelerinde kura heyecanı başladı. Bakan Kurum, depremden etkilenen illere öncelik tanınacağını duyururken, kura çekim tarihleri de netleşti. İşte il il TOKİ sosyal konut projesi kura tarihleri...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:00
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