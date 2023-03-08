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TOKİ ev ve arsa projesinde kuralar çekiliyor! Bakan Murat Kurum duyurdu: O illere öncelik tanınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ birlikteliği tarafından hayata geçirilen sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsam" projelerinde kura heyecanı başladı. Bakan Kurum, depremden etkilenen illere öncelik tanınacağını duyururken, kura çekim tarihleri de netleşti. İşte il il TOKİ sosyal konut projesi kura tarihleri...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:00
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TOKİ ev ve arsa projesinde kuralar çekiliyor! Bakan Murat Kurum duyurdu: O illere öncelik tanınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ev ve arsa projesinde kuralar çekiliyor! Bakan Murat Kurum duyurdu: O illere öncelik tanınacak

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE ÖNCELİK
Hangi ilde kuraların ne zaman çekileceği merak edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama geldi.

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TOKİ ev ve arsa projesinde kuralar çekiliyor! Bakan Murat Kurum duyurdu: O illere öncelik tanınacak

Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi.

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TOKİ ev ve arsa projesinde kuralar çekiliyor! Bakan Murat Kurum duyurdu: O illere öncelik tanınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı.

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TOKİ ev ve arsa projesinde kuralar çekiliyor! Bakan Murat Kurum duyurdu: O illere öncelik tanınacak

5 Şubat günü Kütahya'daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan "İlk Evim Arsa" kura çekimleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimleri 6 Mart'ta Ankara'da başladı. "İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.