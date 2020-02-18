TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekiliş tarihleri açıklandı. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak konutlara ilgi yoğun olmuştu. TOKİ kura çekiliş tarihleri toki.gov.tr adresinden duyuruldu. Tarihlerin açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? Her il için farklı tarihlerde çekiliş yapılacak. İlk çekiliş İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat'ta olacak. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona ermişti. İşte, TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman sorusunun yanıtı!