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TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekiliş tarihleri açıklandı. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak konutlara ilgi yoğun olmuştu. TOKİ kura çekiliş tarihleri toki.gov.tr adresinden duyuruldu. Tarihlerin açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? Her il için farklı tarihlerde çekiliş yapılacak. İlk çekiliş İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat'ta olacak. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona ermişti. İşte, TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 18.02.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 15:27
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TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!

TOKİ Başakşehir Arnavutköy Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekimi için tarih belirlendi. Vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2020 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ'in İstanbul'da yapacağı projeler; Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla'da olacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İşte, TOKİ çekiliş tarihleri hakkında merak edilenler…

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TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Arnavutköy kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

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TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başakşehir'deki 500 konut için yapılacak kura çekimi 20 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek.

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TOKİ Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri!

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.