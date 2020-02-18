Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni açacak! 2 bin davetli katılacak...
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılacak. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esinlenerek yapılan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bilimden sanata binlerce kitap yer alıyor. Kütüphanedeki raf uzunluğu 201 KM'ye ulaşıyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2020 11:25Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 11:30