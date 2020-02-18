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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni açacak! 2 bin davetli katılacak...

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılacak. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esinlenerek yapılan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bilimden sanata binlerce kitap yer alıyor. Kütüphanedeki raf uzunluğu 201 KM'ye ulaşıyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 11:30
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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni açacak! 2 bin davetli katılacak...

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri, Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 20 Şubat Perşembe günü düzenlenecek açılış töreni hakkında bilgi verdi.

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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni açacak! 2 bin davetli katılacak...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak açılış töreni için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalıştığını söyleyen Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 220 sanatçının açılışta sahne alacağını belirtti.

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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni açacak! 2 bin davetli katılacak...

Açılışa, Türkiye'ye büyük eserler kazandıran sanatçıların da arasında bulunduğu yaklaşık 2 bin konuğun davet edildiğini bildiren Orhan Karakurt, yabancı misyon şefleri ve vatandaşların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hizmete gireceğini kaydetti.

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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni açacak! 2 bin davetli katılacak...

Tüm teknik altyapının Millet Kongre ve Kültür Merkezinin kendi imkanlarıyla hazırlandığına işaret eden Karakurt, 150 metrekarelik bir sahne ve 400 metrekarelik bir podyum kurulduğunu, konuşmaların ve çeşitli görsellerin katılımcılara yansıtılması için 150 metrelik LED ekran kullanılacağını söyledi. Kütüphanenin tanıtımı için 7 dakikalık bir video hazırlandığını belirten Karakurt, ayrıca açılış sırasında Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere de bir kısa film yapıldığını ifade etti.

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Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni açacak! 2 bin davetli katılacak...

Davetlilerin, açılış törenin ardından Millet Kütüphanesi'ne geçeceğini anlatan Karakurt, havanın müsait olması durumunda kurdele kesim törenini bina önünde gerçekleştireceklerini söyledi.