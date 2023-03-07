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Haberler Galeri TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri

TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığı ile hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsam" projelerinde kura çekim tarihleri belli oldu. İşte il il tarihler...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:43
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TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı.

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TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri

5 Şubat günü Kütahya'daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanan "İlk Evim Arsa" kura çekimleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimleri 6 Mart'ta Ankara'da başladı. "İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

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TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri

"TOKİ'MİZLE SOSYAL KONUTLARIMIZI YAPACAK, AFET KONUTLARIMIZI DA HIZLA TAMAMLAYACAĞIZ!"
Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Bakanlığa bağlı TOKİ eliyle bir taraftan afet konutlarının inşasının diğer taraftan da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Kurum, paylaşımında "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" dedi.

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TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri

" 'İLK EVİM, İLK İŞ YERİM' PROJESİ KAPSAMINDA BEŞ İLDE 8-14 MART TARİHLERİ ARASINDA 21 BİN 219 SOSYAL KONUTUN KURALARI NOTER HUZURUNDA ÇEKİLECEK"
Bakanlık açıklamasında "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere beş ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek: