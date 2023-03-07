07 Mart 2023, Salı
TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri
Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığı ile hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsam" projelerinde kura çekim tarihleri belli oldu. İşte il il tarihler...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:43
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