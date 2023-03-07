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Haberler Galeri Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

"Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 gün okul, 3 gün tatil iddiaları Avrupa'da çıkan haberlerin ardından ülkemizde de öğrencilerin gündeminden düşmüyor. Konu hakkında MEB tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:09
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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

"Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İzlanda'nın ardından İngiltere de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Benzer durumun ülkemizde olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil sistemine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama olmamakla birlikte, bu sistem hakkında bir açıklama gelmesi durumunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

DÖRT GÜN OKULU SAVUNANLAR - SAVUNMAYANLAR

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.

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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

ARA TATİL NE ZAMAN, TARİH DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ara tatil bu dönem 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?

Normal şartlarda okullardaki ara tatil bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşiyordu. Henüz Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihleri hakkında yeni bir açıklama yapmadı.