"Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İzlanda'nın ardından İngiltere de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Benzer durumun ülkemizde olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?