07 Mart 2023, Salı
Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?
"Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 gün okul, 3 gün tatil iddiaları Avrupa'da çıkan haberlerin ardından ülkemizde de öğrencilerin gündeminden düşmüyor. Konu hakkında MEB tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:09
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