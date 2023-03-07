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Haberler Galeri "Bu mu formül? Ahmet Davutoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'na, Ali Babacan'ı Mansur Yavaş'a bağlamak!" Okan Müderrisoğlu yazdı: Ya istikrar ya kriz!

"Bu mu formül? Ahmet Davutoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'na, Ali Babacan'ı Mansur Yavaş'a bağlamak!" Okan Müderrisoğlu yazdı: Ya istikrar ya kriz!

Altılı koalisyonda yaşanan adaylık tiyatrosu son bulurken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu 6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini "1 Cumhurbaşkanı 5 Yardımcı ve 2 yedek!" başlığı ile köşesine taşıdı. Müderrisoğlu yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı peşinen "cumhurbaşkanı yardımcısı" ilan etmek DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile liderlerini "sıfırlamak" anlamına gelecekti. Ahmet Davutoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'na; Ali Babacan'ı da Mansur Yavaş'a bağlamayı düşünmek abesle iştigaldi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 08:07
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Bu mu formül? Ahmet Davutoğlu’nu Ekrem İmamoğlu’na, Ali Babacan’ı Mansur Yavaş’a bağlamak! Okan Müderrisoğlu yazdı: Ya istikrar ya kriz!

Bunun adına "Protez Siyaseti" denir. Masanın kesilen bacağına protez takıp ayakta tutma formülüdür bu.
Kaderin cilvesine bakın ki...
CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığını bir kandil gecesi Saadet Partisi lideri açıkladı. Ve hayatın gerçekleri de CHP'ye mübarek "üç ayları" hatırlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu mu formül? Ahmet Davutoğlu’nu Ekrem İmamoğlu’na, Ali Babacan’ı Mansur Yavaş’a bağlamak! Okan Müderrisoğlu yazdı: Ya istikrar ya kriz!

O Kemal Kılıçdaroğlu ki daha düne kadar, "Parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Tarafsızlık yeminine nasıl bağlı kalacak?" diye iddialı sözler söylüyor, kendini de bağlıyordu. Öyle ya, CHP rozetini çıkarmak Kemal beyin siyasi kimliğini mi değiştirecek, hafızasını mı silecek?

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Bu mu formül? Ahmet Davutoğlu’nu Ekrem İmamoğlu’na, Ali Babacan’ı Mansur Yavaş’a bağlamak! Okan Müderrisoğlu yazdı: Ya istikrar ya kriz!

6'li Masa'yı aksak da olsa yeniden bir araya getirme formülü esasen "çok başlılık çıkmazı" demek. 5 genel başkana "cumhurbaşkanı yardımcılığı ulufe gibi" verilirken İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına ise aynı makam "havuç" olarak gösterilmiş, vaziyet şimdilik idare edilmiştir. SP önündeki açıklamada Sn. Akşener'in ekranlara yansıyan yüzü, ilerisi için çok şeyi anlatmakta, elbet bir gün rövanşın alınacağını bugünden hissettirmektedir.

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Bu mu formül? Ahmet Davutoğlu’nu Ekrem İmamoğlu’na, Ali Babacan’ı Mansur Yavaş’a bağlamak! Okan Müderrisoğlu yazdı: Ya istikrar ya kriz!

Kaldı ki...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı peşinen "cumhurbaşkanı yardımcısı" ilân etmek DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile liderlerini "sıfırlamak" anlamına gelecekti. Üstelik çözüm diye sunulan "pantolon olmadı, gömlek verelim" reçetesinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bulduğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kerhen evet dediği" bir çıkış yolu olmadığı da zaten Ankara kulislerinde konuşuluyordu.

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Bu mu formül? Ahmet Davutoğlu’nu Ekrem İmamoğlu’na, Ali Babacan’ı Mansur Yavaş’a bağlamak! Okan Müderrisoğlu yazdı: Ya istikrar ya kriz!

Eldeki veriler, iki belediye başkanının, güç ve kapasitelerini hayli aşan bir oyunun figüranı olmayı kabullendiklerine ve anayasaya aykırı biçimde çift şapka takmasına işaret etmekteydi. Gel gör ki... Ahmet Davutoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'na; Ali Babacan'ı da Mansur Yavaş'a bağlamayı düşünmek abesle iştigaldi. Bu aşamada iki belediye başkanı yedek cumhurbaşkanı yardımcılığına çekilmiş olsa da "yarına Allah kerim!" diye bakıldığı bir gerçekti.