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"Bu mu formül? Ahmet Davutoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'na, Ali Babacan'ı Mansur Yavaş'a bağlamak!" Okan Müderrisoğlu yazdı: Ya istikrar ya kriz!
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık tiyatrosu son bulurken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu 6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini "1 Cumhurbaşkanı 5 Yardımcı ve 2 yedek!" başlığı ile köşesine taşıdı. Müderrisoğlu yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı peşinen "cumhurbaşkanı yardımcısı" ilan etmek DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile liderlerini "sıfırlamak" anlamına gelecekti. Ahmet Davutoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'na; Ali Babacan'ı da Mansur Yavaş'a bağlamayı düşünmek abesle iştigaldi." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.03.2023 08:07Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 08:07