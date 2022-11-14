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Haberler Galeri TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim" kapsamında milyonlarca kişi, kura çekimlerine odaklanmış durumda. 10 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan TOKİ Ağrı kura çekiminin yapılacağı tarih ertelenmişti. Konunun ardından binlerce kişi bugün çekilecek olan TOKİ Ağrı kuralarının açıklanıp, açıklanmadığını araştırıyor. İşte, TOKİ Ağrı, kura sonuçları 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi!

Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:20
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TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim" kapsamında milyonlarca kişi, kura çekimlerine odaklanmış durumda..Geçtiğimiz günlerde bazı illerde temel atma törenleri gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

İlk olarak Şırnak ve Adahan'da yapılan TOKİ kura çekimi sonrası vatandaşlar kendi illerinde yapılacak kura çekimlerinin tarihini araştırıyor..

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TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI MI?

Ağrı TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi 10 Kasım 2022'de yapılacaktı..TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamada Ağrı kura çekiminin 14 Kasım'a ertelendiği duyuruldu. Ağrı'da çekilecek kuralar, 14 Kasım (bugün) başladı. TOKİ'nin YouTube kanalından canlı izlenebilecek.

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TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

TOKİ AĞRI KURASI NASIL İZLENİR?

Ağrı TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izlebilecekler. Ağrı kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!

TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ kura çekilişinin ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden yayınlanacak.

TOKİ AĞRI KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI