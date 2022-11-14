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TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları 2+1,3+1 kazananlar isim listesi!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim" kapsamında milyonlarca kişi, kura çekimlerine odaklanmış durumda. 10 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan TOKİ Ağrı kura çekiminin yapılacağı tarih ertelenmişti. Konunun ardından binlerce kişi bugün çekilecek olan TOKİ Ağrı kuralarının açıklanıp, açıklanmadığını araştırıyor. İşte, TOKİ Ağrı, kura sonuçları 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:04Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:20