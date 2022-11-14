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Haberler Galeri POMEM başvuru ekranı ais.pa.edu.tr | 29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 13 bin polis alımı şartları neler?

POMEM başvuru ekranı ais.pa.edu.tr | 29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 13 bin polis alımı şartları neler?

29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM'lere belirli dönemlerde polis öğrenci alımı yapılıyor. 29. Dönem kapsamında POMEM'lere yapılacak aday alımı için başvuru süreci bugün başladı. Toplam 13 bin polis alımı için gerçekleştirilecek başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ais.pa.edu.tr ile POMEM başvuru nasıl yapılır? 29. Dönem POMEM başvuru ücreti ne kadar? 13 bin polis alımı şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 12:28
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POMEM başvuru ekranı ais.pa.edu.tr | 29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 13 bin polis alımı şartları neler?

29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 29. Dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (8.160) erkek ile (2.240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek ile (1.800) kadın aday olmak üzere toplam 13.000 polis alımı yapılacak. POMEM'lere aday alımında başvuru süreci başladı. Peki, ais.pa.edu.tr ile POMEM başvuru nasıl yapılır? 29. Dönem POMEM başvuru ücreti ne kadar? 13 bin polis alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POMEM başvuru ekranı ais.pa.edu.tr | 29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 13 bin polis alımı şartları neler?

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

29. Dönem POMEM aday belirleme ön başvuruları 14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle gerçekleştirilecek.

POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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POMEM başvuru ekranı ais.pa.edu.tr | 29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 13 bin polis alımı şartları neler?

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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POMEM başvuru ekranı ais.pa.edu.tr | 29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 13 bin polis alımı şartları neler?

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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POMEM başvuru ekranı ais.pa.edu.tr | 29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 13 bin polis alımı şartları neler?

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.