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POMEM başvuru ekranı ais.pa.edu.tr | 29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? 13 bin polis alımı şartları neler?
29. Dönem POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM'lere belirli dönemlerde polis öğrenci alımı yapılıyor. 29. Dönem kapsamında POMEM'lere yapılacak aday alımı için başvuru süreci bugün başladı. Toplam 13 bin polis alımı için gerçekleştirilecek başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ais.pa.edu.tr ile POMEM başvuru nasıl yapılır? 29. Dönem POMEM başvuru ücreti ne kadar? 13 bin polis alımı şartları neler? İşte cevaplar...