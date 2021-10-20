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Milyonları ilgilendiren teklif TBMM'de! Bugün başlıyor: ÖTV, mesai ücreti, tazminat...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni görüşme maratonu, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum ile başlayacak. Meclis'e gelen bütçe teklifine göre gelecek yıl lojman, arsa ve araziler başta olmak üzere taşınmaz satışından 3.3 milyar lira gelir bekleniyor. Vergi gelirlerinde ise bu yıla kıyasla yüzde 19.4'lük artış öngörülüyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:32
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Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’de! Bugün başlıyor: ÖTV, mesai ücreti, tazminat...

Teklife göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 12.5 artacak ve 1 Ocak'tan itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak. Teklifte öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’de! Bugün başlıyor: ÖTV, mesai ücreti, tazminat...

- Memurların 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

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Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’de! Bugün başlıyor: ÖTV, mesai ücreti, tazminat...

YURT İÇİ GÜNDELİK VE TAZMİNATLAR BELLİ OLDU
- Yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.

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Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’de! Bugün başlıyor: ÖTV, mesai ücreti, tazminat...

- Gelecek yıl lojman satışından 600 milyon lira, arsa satışından 977 milyon 153 bin lira, diğer taşınmaz satışından 631 milyon 81 bin lira, arazi satışından 1 milyar 139 milyon 307 bin lira, sosyal tesis satışından 2 milyon 869 bin lira, diğer bina satışından 1 milyon 165 bin lira olmak üzere toplam 3 milyar 351 milyon 575 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

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Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’de! Bugün başlıyor: ÖTV, mesai ücreti, tazminat...

- 2021'de brüt vergi gelirleri tahsilatının 1 trilyon 197 milyar 692 milyon 980 bin lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçmiş yıllara ilişkin ekonomik gelişmeler, eğilimler ve 2022 yılına ilişkin beklentiler dikkate alındığında, gelecek yıl vergi gelirleri tahsilatının 1 trilyon 430 milyar 41 milyon 337 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Bu tutar 2021 yılıyla kıyaslandığında yüzde 19.4'lük artışa denk geliyor.