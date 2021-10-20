HaberlerGaleriMilyonları ilgilendiren teklif TBMM'de! Bugün başlıyor: ÖTV, mesai ücreti, tazminat...
Milyonları ilgilendiren teklif TBMM'de! Bugün başlıyor: ÖTV, mesai ücreti, tazminat...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni görüşme maratonu, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum ile başlayacak. Meclis'e gelen bütçe teklifine göre gelecek yıl lojman, arsa ve araziler başta olmak üzere taşınmaz satışından 3.3 milyar lira gelir bekleniyor. Vergi gelirlerinde ise bu yıla kıyasla yüzde 19.4'lük artış öngörülüyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:25Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:32