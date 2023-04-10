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TCG Anadolu o özelliğiyle dünyada tek! Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle... Mavi Vatan'da fatih olmaya geliyor!

Türkiye'de ve dünyada tek olan yerli ve milli gururumuz TCG Anadolu, oyunun dengesini değiştirmeye geliyor. TCG Anadolu, en büyük ve en ağır helikopterlerle İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunurken 1223 personele de ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:46
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TCG Anadolu o özelliğiyle dünyada tek! Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle... Mavi Vatan’da fatih olmaya geliyor!

TCG Anadolu Mavi Vatan'da fatih olmaya geliyor. Başkan Erdoğan tarafından, Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak tanımlanan TCG Anadolu tüm dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. İşte TCG Anadolu'nun birbirinden heybetli özelliği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TCG Anadolu o özelliğiyle dünyada tek! Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle... Mavi Vatan’da fatih olmaya geliyor!

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA -gemisi" oldu.

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TCG Anadolu o özelliğiyle dünyada tek! Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle... Mavi Vatan’da fatih olmaya geliyor!

DONANMANIN HİZMETİNDE

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine girdi.

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TCG Anadolu o özelliğiyle dünyada tek! Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle... Mavi Vatan’da fatih olmaya geliyor!

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatıldı.

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TCG Anadolu o özelliğiyle dünyada tek! Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle... Mavi Vatan’da fatih olmaya geliyor!

"KENDİ ALANINDA DÜNYADA İLK"

TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Hizmete aldığımız TCG Anadolu, en büyük ve en ağır helikopterlerle İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir." dedi.