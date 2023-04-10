TCG Anadolu o özelliğiyle dünyada tek! Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle... Mavi Vatan'da fatih olmaya geliyor!

Türkiye'de ve dünyada tek olan yerli ve milli gururumuz TCG Anadolu, oyunun dengesini değiştirmeye geliyor. TCG Anadolu, en büyük ve en ağır helikopterlerle İHA'ların iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunurken 1223 personele de ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...