29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri HDP binasından çıkan bombacı teröristten şok itiraflar: "Seni karşılayacaklar" denildi

HDP binasından çıkan bombacı teröristten şok itiraflar: "Seni karşılayacaklar" denildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı seçilmesinin ardından HDP'yle yaptığı kirli pazarlık konuşulurken bombalı eylem yapmak üzere Türkiye'ye gelen PKK'lı teröristin HDP binasına giriş görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye İran sınırında içerisinde silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini süren polis, PKK/KCK'nın İran yapılanmasından bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen teröristin izine ulaştı. Yapılan çalışmada teröristin HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe binasına girdiği buradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir kişinin evine götürüldüğü belirlendi. Eve yapılan operasyonda terörist yakalanırken, evde el bombası tabanca ve fişek ele geçirildi. Yakalanan PKK'lı teröristten şok itiraflar geldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:01
  • 1
  • 13
HDP binasından çıkan bombacı teröristten şok itiraflar: Seni karşılayacaklar denildi

Emniyet güçleri, 17 Mart'ta Ağrı Doğubayazıt'taki Türkiye-İran hudut hattındaki Kanlıbaba Tepe mevkiinde tel örgülere takılı bir sırt çantası buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
HDP binasından çıkan bombacı teröristten şok itiraflar: Seni karşılayacaklar denildi

İçinde Kalaşnikof silah, dürbün vb. malzemelerin olduğu çantanın PKK/KCK'nın İran yapılanması tarafından bombalı eylem için Türkiye'ye gönderilen bir teröriste ait olduğu tespit edildi.

  • 3
  • 13
HDP binasından çıkan bombacı teröristten şok itiraflar: Seni karşılayacaklar denildi

O teröristin Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ahmet olduğu belirlendikten sonra adım adım takip başladı. Kent merkezinden MOBESE ve birçok işyerine ait kameraların incelenmesiyle Ahmet'in Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı tespit edildi.

  • 4
  • 13
HDP binasından çıkan bombacı teröristten şok itiraflar: Seni karşılayacaklar denildi

Teröristin bir süre sonra ise binadan örgütün gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösteren Botan Ergül ile birlikte çıktığı ve Ergül'ün Ağrı'daki evine gittikleri belirlendi.

  • 5
  • 13
HDP binasından çıkan bombacı teröristten şok itiraflar: Seni karşılayacaklar denildi

Ağrı'da özel harekâtçıların yaptığı baskında kaçmaya çalışan Ahmet, evin arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak yakalandı.