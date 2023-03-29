HDP binasından çıkan bombacı teröristten şok itiraflar: "Seni karşılayacaklar" denildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı seçilmesinin ardından HDP'yle yaptığı kirli pazarlık konuşulurken bombalı eylem yapmak üzere Türkiye'ye gelen PKK'lı teröristin HDP binasına giriş görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye İran sınırında içerisinde silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini süren polis, PKK/KCK'nın İran yapılanmasından bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen teröristin izine ulaştı. Yapılan çalışmada teröristin HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe binasına girdiği buradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir kişinin evine götürüldüğü belirlendi. Eve yapılan operasyonda terörist yakalanırken, evde el bombası tabanca ve fişek ele geçirildi. Yakalanan PKK'lı teröristten şok itiraflar geldi.

Sabah Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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