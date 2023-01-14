TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS (TYT-AYT) 1. deneme sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TÖDER YKS deneme sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022-2023 TÖDER sınav takvimine göre, YKS-1 (TYT-AYT) deneme sınavı 13-14 Ocak'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS (TYT-AYT) 1. deneme sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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