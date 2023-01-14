Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci önümüzdeki hafta birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Bu yıl yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat'ta uygulanacak. 15 karne tatili için heyecan içinde olan öğrenciler, okulun son haftasında yoklama alınıp alınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, ilkokul, ortaokul, lisede son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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