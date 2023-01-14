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Haberler Galeri Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci önümüzdeki hafta birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Bu yıl yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat'ta uygulanacak. 15 karne tatili için heyecan içinde olan öğrenciler, okulun son haftasında yoklama alınıp alınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, ilkokul, ortaokul, lisede son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:20
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Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 20 Ocak Cuma günü birinci dönem karnelerini alacaklar. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler ile velileri, karne öncesi son haftada yoklama alınıp alınmadığını araştırmaya başladı. Peki, ilkokul, ortaokul, lisede son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Karne basımı nedeniyle okullarda devamsızlıkların yazılıp yazılmadığı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, okullarda son hafta yoklama alınıp alınmadığı yönünde kesin bilgi okul yönetimleri tarafından öğrenilmektedir.

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Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

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Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

2023 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

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Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.