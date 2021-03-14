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14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'un ilçelerinde koronavirüs risk durumu nasıl? İşte İstanbul'un risk haritası İstanbul'un ilçelerinde koronavirüs risk durumu nasıl? İşte İstanbul'un risk haritası
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 'Hedef Mavi' açıklamasının ardından gözler ilçelerin son durumlarına çevrildi. İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki son durumunu merak edenler dikkatlerini vu verilere çevirdi. İşte İstanbul'un ilçelerinin risk haritası.
Giriş Tarihi: 14.03.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 09:43
Türkiye 1 Mart tarihinden itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Yeni sürece göre artık her ilin bir koronavirüs yoğunluk rengi var. İstanbul yüksek riskli iller arasında yer alıyor ve rengi turuncu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada hedefin mavi kategori olduğunu ifade etti. Peki İstanbul'un ilçelerinde son durum ne? İşte detaylar
ADALAR Kentteki tüm ilçelerin merkezindeki camilerde Kovid-19 ile mücadele ederken hayatını kaybeden 33 sağlık çalışanı ve vatandaşlar için ikindi namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüp Sultan Camisi'ndeki program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla 1 yıldır tüm ülkenin mücadele ettiğini ve 33 sağlık çalışanının bu uğurda hayatını kaybettiğini söyledi. ARNAVUTKÖY Sağlık Bakanlığının en son açıkladığı verilere göre toplam 29 bin 320 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Yarın 14 Mart Tıp Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamamız var. Bugün Eyüp Sultan'da ve 39 ilçemizin merkez camilerinde valiliğimizin koordinasyonu ama kıymetli İl Müftümüzün organizasyonuyla 33 sağlık çalışanları ve bütün vatandaşlarımızın ruhlarına hatim indirildi. Az önce hem hatim duası hem de Mevlid-i Şerif okundu." diye konuştu. ATAŞEHİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesini ziyaret ettiğini ve oradaki hekimlerin ne kadar fedakarca çalıştığını gördüğünün altını çizen Yerlikaya, sağlık çalışanlarının kendilerinin kahramanı olduğunu dile getirdi.