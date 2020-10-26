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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri THY'den indirimli bilet müjdesi! THY 99.99 TL fiyatlı bilet kampanyası! İşte kampanya tarihleri... THY'den indirimli bilet müjdesi! THY 99.99 TL fiyatlı bilet kampanyası! İşte kampanya tarihleri...
Türk Hava Yolları yurtiçi uçuşları için yolcularına yeni kampanya duyurusunda bulundu. Bilet fiyatlarının 99.99 TL olacağı uçuşlar için detaylar merak ediliyor. Kampanyanın KKTC ve Hopa uçuşlarını kapsamaması bekleniyor. THY'nin başlattığı kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020- 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak. İşte, THY 99.99 TL fiyatlı bilet kampanyası! İndirimli bilet nasıl nereden alınır?
Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 18:05
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarında yeni bir kampanya başlattı. Yolcular, tarifeli iç hat uçuşlarında 99.99 liraya seyahat edebilecek. Türk Hava Yolları yolcular ile kampanya detaylarını merak ediyor. Kampanya, 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020-21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak. İşte, THY 99.99 TL fiyatlı bilet kampanyası ve tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR THY 99.99 TL FİYATLI BİLET KAMPANYASI!
THY'nin başlattığı kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020- 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.
Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada "Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY! 26 ve 27 Ekim'de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin!" denildi.
KAMPANYA DETAYLARI Biletleme Tarihi26 Ekim 2020 ve 27 Ekim 2020 Seyahat dönemi1 Aralık 2020 – 21 Ocak 2021 KURAL VE KOŞULLAR
Kampanya 26 Ekim 2020 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020 – 21 Ocak 2021 arasında olan biletler için geçerlidir.
Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerlidir.
Kampanya Kıbrıs ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.
İlgili promosyon sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.