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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanı son dakika: İstanbul'da vaka sayısı ne kadar, riskli ilçeler hangileri? İstanbul'da ilçe ilçe vaka sayıları... Sağlık Bakanı son dakika: İstanbul'da vaka sayısı ne kadar, riskli ilçeler hangileri? İstanbul'da ilçe ilçe vaka sayıları...
İstanbul'da vaka sayısı ne kadar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulunuyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan artış sürüyor. Özellikle nüfus sayısına göre İstanbul'da yaşanan artış sonrasında yeni önlemler alınacak. İstanbul'da vaka sayısı ne kadar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul'da ilçe ilçe vaka sayıları...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 18:01
İstanbul'da vaka sayısı ne kadar? İstanbul'da ilçe ilçe vaka sayıları açıklandı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni önlemler alınması gündeme geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarda bulundu. İstanbul'da vaka sayısı ne kadar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilçe belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda, İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirildi.
Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katıldı.
Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca özetle şu ifadeleri kullandı:
''Risk mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır. 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde. Semt pazarları ve alışveriş mekanları riskli. Toplantıda otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.
Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz."
İSTANBUL KIPKIRMIZI!
Kovid-19 salgının ilk dönemi sayılan Nisan ve Mayıs aylarında ülke genelindeki vakaların yüzde 63'ünün kümelendiği ve 'Türkiye'nin Vuhan'ı olarak gösterilen megakentteki salgın yeniden artışa geçti. Vaka artışı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına yansırken, risk haritasında Fatih, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Esenyurt'un tamamı kırmızıya boyandı.
İlçelerdeki vaka sayılarının henüz bilinmediği İstanbul'da, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son haritalarda özellikle Avrupa Yakası'ndaki birçok semtte Kovid-19 patlaması yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.