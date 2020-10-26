Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca özetle şu ifadeleri kullandı:

''Risk mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır. 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde. Semt pazarları ve alışveriş mekanları riskli. Toplantıda otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz."