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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri THY ve Pegasus son dakika açıklaması: Uçuşlar iptal mi? 5-6 Aralık hafta sonu uçak seferleri iptal mi oldu? THY ve Pegasus son dakika açıklaması: Uçuşlar iptal mi? 5-6 Aralık hafta sonu uçak seferleri iptal mi oldu? Son dakika... Uçuşlar ertelendi mi? Hafta sonu uçak seferleri iptal mi? Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler hayata geçirildi. Hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. En çok merak edilenlerden biri de uçak seferleri oldu. Peki, uçuşlar iptal mi? 5-6 Aralık hafta sonu uçak seferleri iptal mi oldu? İşte THY ve Pegasus açıklamaları... Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 11:22
Türk Hava Yolları ve Pegasus tarafından uçak seferleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye'de salgına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında, hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama, cuma 21.00'den pazartesi 05.00'a kadar da kesintisiz devam edecek. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte uçak seferlerinin iptal olup olmayacağı merak ediliyordu. Peki, uçuşlar iptal mi? 5-6 Aralık hafta sonu uçak seferleri iptal mi oldu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
THY uçak seferleri iptal olmadı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün,
"Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" açıklamasını yaptı.
Böylece uçak bileti olanlar uçuş belgelerini görevlilere göstererek havalimanına seyahat edebilecek.
PEGASUS UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Pegasus'tan yapılan açıklamada da,
"01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" denildi. ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR
* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
* ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,