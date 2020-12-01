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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Bugün yasak var mı? 1 Aralık Salı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? SON DAKİKA | Bugün yasak var mı? 1 Aralık Salı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı hafta içi belirli saatlerde uygulanacak. Hafta sonu ise tamamen yasak olacak. Yeni tedbir haberlerinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamaların hangi tarihte başlayacağı oldu. Peki, bugün yasak var mı? 1 Aralık Salı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 01.12.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 10:56
Bugün yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge ile detayları açıkladı. Peki, bugün yasak var mı? 1 Aralık Salı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sokağa çıkma yasağı hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamalar bu şekilde devam edecek.
1 ARALIK KORONAVİRÜS GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.