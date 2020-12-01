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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Özel anaokulları ve kreşler kapandı mı? Ana sınıfı ve kreşler hakkında Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması Özel anaokulları ve kreşler kapandı mı? Ana sınıfı ve kreşler hakkında Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması Son dakika... Kreşler ve anaokulları kapandı mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı yurt genelinde alınan önlemler artırıldı. Bu kapsamda bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulurken, sokağa çıkma kısıtlaması da genişletildi. En çok merak edilenlerden biri de, kreşler ve anaokulları oldu. Başkan Erdoğan merak edilen soruları yanıtladı. Peki, özel anaokulları ve kreşler kapandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 12:06
Son dakika... Özel anaokulu ve kreşler kapandı mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderdiği "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelge ile detaylar belli oldu. Vaka artışı nedeniyle hangi tedbirlerin alınacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kreş ve anaokulları ile ilgili detayları açıkladı. Peki, özel anaokulları ve kreşler kapandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ANAOKULU VE KREŞLER KAPANDI MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, anasınıfı, anaokulları ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.
KREŞ VE ANAOKULLARI HANGİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı kaydedildi.
Bursa Valiliğinden de konu ile ilgili açıklama geldi. Valilik yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.
İşte açıklama: