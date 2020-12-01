Özel anaokulları ve kreşler kapandı mı? Ana sınıfı ve kreşler hakkında Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Son dakika... Kreşler ve anaokulları kapandı mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı yurt genelinde alınan önlemler artırıldı. Bu kapsamda bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulurken, sokağa çıkma kısıtlaması da genişletildi. En çok merak edilenlerden biri de, kreşler ve anaokulları oldu. Başkan Erdoğan merak edilen soruları yanıtladı. Peki, özel anaokulları ve kreşler kapandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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