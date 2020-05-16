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THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?

Son dakika... Türkiye'de iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayack? Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştireceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı oldu. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uçuşlar kısıtlanmıştı. Peki, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 17:14
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THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?

Son dakika haberi... Yurt dışı ve iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışı ve iç hat seferleri iptal edilmişti. Normalleşme takvimi sürecinde 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının ardından Haziran ayında açılması planlanan işletmeler belli olmaya başladı. En çok merak edilenlerden biri de uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı oldu. Peki, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?

UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, corona virüs nedeniyle sessizliğe bürünmüştü. Önümüzdeki günlerde o sessizliğini bozacak ve misafirlerini tekrardan ağırlayacak.

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THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?

Peki İstanbul Havlimanı'nda hangi tedbirler alındı? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarını A Haber Muhabiri Mahmut Keşan'ın konuğu İGA CEO'su Kadri Samsunlu verdi.

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THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?

İÇ HAT VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Mayıs'ta iç hatlar başlaması planlanırken gözler dış hatlara çevrildi. Dış hatların başlama tarihiyle ilgile de açıklama yapan Samsunlu, "Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir planlama var. İç hatlar bizim kendi konumuz. İstediğimiz kadar güzergah açabiliriz ama dış hatlardaki durum biraz karşı ülkenin de corona virüs ile ilgili yapacağı uygulamalara bağlı." dedi.

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THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?

HAVALİMANINDA ALINAN TEDBİRLER

Havalimanın sadece tarifeli seferlere kapandığını belirten Samsunlu, "Havalimanı olarak koronavirüse karşı tedbirlerimizi aldık. Virüsün ilk ülkeye girdiği andan itibaren sosyal mesafe, hijyen, insanların elle dokunduğu yerleri ve tuvaletleri daha sıkı dezenfekte edilmesi, devletimizin koyduğu standartlara uygun bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. " ifadelerini kullandı.