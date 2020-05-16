THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?

Son dakika... Türkiye'de iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayack? Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştireceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı oldu. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uçuşlar kısıtlanmıştı. Peki, iç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 17:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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