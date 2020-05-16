16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?

Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?

Son dakika haberi... Bekçi alımı başvurusu başladı mı? 2020 yılında bekçi alımı olacak mı? Çarş ve mahalle bekçisi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren yüz binlerce aday, bu yıl yapılması beklenen bekçi alımlarının tarihini araştırmaya başladılar. 2016 yılında yeniden göreve başlayan bekçi kadrosuna katılmak isteyen vatandaşlar için son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Polis Akademisi bekçi alımı başvurusu başladı mı? 2020 bekçi alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 17:48
  • 1
  • 12
Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvuruları başladım mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından bekçi alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. 1995 yılına kadar emniyet teşkilatında görev alan bekçiler 2016 yılı itibarıyla tekrar mahalle kültürünün kazanılması ve güvenliğinin sağlanması açısından yeniden göreve başladı. Bekçi olabilmek için detayları araştıran vatandaşlar 2020 yılında alımların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Polis Akademisi bekçi alımı başvurusu başladı mı? 2020 bekçi alımı şartları nelerdir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

  • 2
  • 12
Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?

2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2020 yılınada bekçi alımlarının hangi tarihte yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 12
Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.

  • 4
  • 12
Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BEKÇİ MAAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşlarıyla karşılaştırılarak farklı yorumlar yapıldığı belirtildi.

  • 5
  • 12
Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?

Kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ayrı ayrı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceğinin altı çizildi.