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Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?
Son dakika haberi... Bekçi alımı başvurusu başladı mı? 2020 yılında bekçi alımı olacak mı? Çarş ve mahalle bekçisi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren yüz binlerce aday, bu yıl yapılması beklenen bekçi alımlarının tarihini araştırmaya başladılar. 2016 yılında yeniden göreve başlayan bekçi kadrosuna katılmak isteyen vatandaşlar için son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, Polis Akademisi bekçi alımı başvurusu başladı mı? 2020 bekçi alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.05.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 17:48
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