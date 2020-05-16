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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

Son dakika... Corona virüsü ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli önlemler alındı. Türkiye koronavirüsle mücadelenin ilk döneminde dünyaya örnek olacak başarı gösterdi. Toplam yoğun bakım hasta sayısı, entube hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş sürüyor. Toplam iyileşen hasta sayısı mevcut vaka sayısını geçti. Peki, Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

Giriş Tarihi: 16.05.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 16:48
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

Son dakika haberi... Corona virüsü il il vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında görülmeye başlanan corona virüsüne karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler aldı. Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan önlemler kapsamında birinci dönem başarıyla tamamlandı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de koronavirüsün ilk ne zaman ortaya çıktığı oldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman, nerede çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar? İşte detaylar...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS İLK NE ZAMAN ÇIKTI?

Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görüldü.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

TÜRKİYE'DE İL İL VAKA SAYISI NE KADAR?

İl il vaka sayıları ve vefat sayısı ile ilgili belirli bir takvim bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında il il veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. En son veriler 10 Nisan'da açıklandı. İşte 10 Nisan tarihinde açıklanan il il vaka sayıları:

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

İL İL VAKA SAYISI

10 Nisan'da açıklanan vaka sayıları:

İstanbul: 28014
İzmir: 2884
Ankara: 2032
Kocaeli: 1702
Konya: 1690
Bursa: 1545
Sakarya: 1014
Isparta: 602
Yalova: 491
Zonguldak: 463

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 146.457 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.055 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 944, toplam entube hasta sayısı 490 olarak açıklanırken, 106.133 hastanın iyileştiği bildirildi.