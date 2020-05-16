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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?
Son dakika... Corona virüsü ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli önlemler alındı. Türkiye koronavirüsle mücadelenin ilk döneminde dünyaya örnek olacak başarı gösterdi. Toplam yoğun bakım hasta sayısı, entube hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş sürüyor. Toplam iyileşen hasta sayısı mevcut vaka sayısını geçti. Peki, Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.05.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 16:48
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