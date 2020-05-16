Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?

Son dakika haberi... Corona virüsü il il vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında görülmeye başlanan corona virüsüne karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler aldı. Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan önlemler kapsamında birinci dönem başarıyla tamamlandı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de koronavirüsün ilk ne zaman ortaya çıktığı oldu. Peki, Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman, nerede çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar? İşte detaylar...