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'Fatih' sondaj gemisi harekete hazır! Platform söküldü

Karadeniz'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Fatih sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları tamamlandı. Sökülen platform bir mavna üzerine yerleştirildi. Gemide yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Bu arada söküm işlemleri için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nında bulunan Fatih sondaj gemisi de hareket ederek, Ahırkapı açıklarına demirledi.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 13:24
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'Fatih' sondaj gemisi harekete hazır! Platform söküldü

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi 'Fatih', Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

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'Fatih' sondaj gemisi harekete hazır! Platform söküldü

Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi planlanmıştı.

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'Fatih' sondaj gemisi harekete hazır! Platform söküldü

Haydarpaşa Limanı'nda bağlı olan geminin yanına getirilerek kurulan geminin üzerindeki platform söküm çalışmaları bir süredir dev vinç yardımıyla devam ediyordu.

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'Fatih' sondaj gemisi harekete hazır! Platform söküldü

PLATFORM SÖKÜLDÜ, GEMİ LİMANDAN AYRILDI
Bugün itibariyle çalışmalarda sona gelinirken, geminin platformu sökülerek bir mavna üzerine yerleştirildi. Gemide yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

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'Fatih' sondaj gemisi harekete hazır! Platform söküldü

Platformun sökülmesinin ardından Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi, Ahırkapı açıklarında karadan yaklaşık 2 buçuk kilometre açıkta demirledi.