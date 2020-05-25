'Fatih' sondaj gemisi harekete hazır! Platform söküldü

Karadeniz'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Fatih sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları tamamlandı. Sökülen platform bir mavna üzerine yerleştirildi. Gemide yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Bu arada söküm işlemleri için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nında bulunan Fatih sondaj gemisi de hareket ederek, Ahırkapı açıklarına demirledi.