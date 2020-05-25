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Son dakika: Plajlar ne zaman açılacak? 2020 Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
Son dakika... Denize girmek ne zaman serbest olacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler alındı. Bu kapsamda sahillere giriş yasaklanmıştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar, denize girme yasağının ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, plajlar ne zaman açılacak? 2020 İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin'de denize girmek ne zaman serbest olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:04Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 11:10