Son dakika: Plajlar ne zaman açılacak? 2020 Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Genel Müdürlüğün duyurusuna göre, Marmara (Kırklareli ve Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Karaman dışında İç Anadolu Bölgesi geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, yarın sabah saatlerinde de Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.