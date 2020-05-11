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Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Son dakika... Askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süreleri 1 ay uzatılmıştı. Mayıs celbi ise ertelenmişti. Başkan Erdoğani normalleşme çerçevesinde terhis ve celp tarihlerini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından terhis ve celplerin hangi tarihta olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2020 16:54Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 17:02