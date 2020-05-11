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Haberler Galeri Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika... Askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süreleri 1 ay uzatılmıştı. Mayıs celbi ise ertelenmişti. Başkan Erdoğani normalleşme çerçevesinde terhis ve celp tarihlerini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından terhis ve celplerin hangi tarihta olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 11.05.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 17:02
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Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika... Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamınada bir takım tedbirler alındı. 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlülerin ne zaman terhis olacağı belli oldu. Öte yandan Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyenlerin de tarihi açıklandı. Askere gitmeyi bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs celbinden silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerini merak ediyor. Başkan Erdoğan, 2000/2 celp işlemlerinin 5 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Buna göre, askerlik yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

"ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİNİN 31 MAYIS'TA BAŞLAYACAK"

Erdoğan, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

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Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını, belediyelerin kredi işlemleri ile İller Bankası ihalelerinin 27 Mayıs'ta yeniden açılacağını aktaran Erdoğan, "Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır." diye konuştu.

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Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN AÇIKLAMA

Koronavirüsle bir bütün halinde gösterilen mücadele sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha seçkin bir konumda olduğunu vurgulayan Akar, "Normalleşme çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlerine kabulünü planladık.