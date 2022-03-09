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THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...

THY iptal edilen seferler hangileri? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tedbirler alınmaya başlandı. Beklenen olumsuz hava muhalefeti nedeniyle THY'nin bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından seyahat edecek vatandaşlar, hangi seferlerin iptal olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte THY iptal edilen seferler sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 09:56
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THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...

THY iptal edilen seferler sorgulama nasıl yapılır? Türk Hava Yolları (THY) tarafından 10 Mart'ta İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul Havalimanı ve Sabihe Gökçen'de yapılan sefer iptallerinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte THY iptal edilen seferler sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...

THY İPTAL EDİLEN SEFERLER HANGİLERİ?

10 Mart Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nda 114'ü iç hat, 71'i dış hat olmak üzere 185 sefer iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise tamamı iç hat 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Toplam 205 sefer iptali yapıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak iptal olan sefer bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...

UÇUŞU İPTAL EDİLEN YOLCULARA TANINAN HAKLAR

Türk Hava Yolları tarafından uçuşu iptal edilen yolculara bazı haklar tanınıyor. İşte seferi iptal olan yolcular için tanınan haklar:

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THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ

* Tarife değişikliği nedeniyle önerilen yeni uçuşunuzu onaylayabilirsiniz.

* Yeni uçuş tarihi veya güzergahı planınıza uymuyorsa farklı bir uçuşla belirli kurallar dahilinde ücretsiz değişiklik yapabilirsiniz.

* Farklı uçuşa katılmak veya uçuşunuzu değiştirmek istemiyorsanız uçuşunuzu iptal ederek ücret iadesi alabilirsiniz. (Kısmi olarak kullanılmış dış hat biletlerinin iptalinde iade tutarı dış hat ücret kuralları kapsamında hesaplanmaktadır.)

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THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...

UÇUŞ İPTALİ

* Uçuşunuz iptal olduysa belirli kurallar dahilinde başka bir uçuşla değişiklik yapabilirsiniz.

* Uçuşunuzu başka bir uçuşla değiştirmek istemiyorsanız belirli kurallar dahilinde kesintisiz iade işlemi gerçekleştirebilirsiniz. (Kısmi olarak kullanılmış dış hat biletlerinin iptalinde iade tutarı dış hat ücret kuralları kapsamında hesaplanmaktadır.)