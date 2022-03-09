THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...

THY iptal edilen seferler hangileri? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tedbirler alınmaya başlandı. Beklenen olumsuz hava muhalefeti nedeniyle THY'nin bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından seyahat edecek vatandaşlar, hangi seferlerin iptal olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte THY iptal edilen seferler sorgulama ekranı...