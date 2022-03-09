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Haberler Galeri KAPIYA DAYANDI! İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu!

KAPIYA DAYANDI! İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu!

İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Aybar kar fırtınası görülecek. 1987'den sonra en etkili kar yağışı olacağı açıklamaları devam ederken, gözler kar yağışının görüleceği tarihe çevrildi. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 11:56
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KAPIYA DAYANDI! İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul’a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu!

İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanan İstanbul'da gözler kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğ tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul kar yağışının detayları belli oldu. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KAPIYA DAYANDI! İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul’a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu!

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinde görülecek karla karışık yağmurlu hava, gece yarısından itibaren kar yağışına dönüşecek. Kar yağışın perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü de devam edecek.

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KAPIYA DAYANDI! İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul’a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük İstanbul hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı en düşük -2, en yüksek 4 derece olacak. 5 günlük hava durumu görseldeki gibidir.

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KAPIYA DAYANDI! İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul’a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu!

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

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KAPIYA DAYANDI! İstanbul kar yağışı ne zaman? 9 Mart İstanbul’a kar saat kaçta yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu!

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası ve soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım." dedi.