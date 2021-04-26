27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön sağlık kontrolü sonrası adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılım sağlamak için gün sayıyor. Polis olma hayali kuran binlerce vatandaşın katılım sağladığı 27. Dönem POMEM kapsamında düzenlenecek 2021 polislik sınavı için halen bir tarih açıklaması gelmedi. İşte, 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...