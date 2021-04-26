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27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...
27. dönem POMEM parkur ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis olmak isteyen vatandaşlar başvuruları 8-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirmiş ardından ise ön sağlık kontrollerine katılım sağlamıştı. Adaylar Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 01:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 01:05
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