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Haberler Galeri 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

27. dönem POMEM parkur ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis olmak isteyen vatandaşlar başvuruları 8-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirmiş ardından ise ön sağlık kontrollerine katılım sağlamıştı. Adaylar Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 01:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 01:05
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27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön sağlık kontrolü sonrası adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılım sağlamak için gün sayıyor. Polis olma hayali kuran binlerce vatandaşın katılım sağladığı 27. Dönem POMEM kapsamında düzenlenecek 2021 polislik sınavı için halen bir tarih açıklaması gelmedi. İşte, 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz...

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27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

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27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

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27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...

Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.