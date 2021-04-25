HaberlerGaleri2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?
2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?
2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayının ilk 2 haftasında yeni tedbirler gelmişti. Vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmaması sonrasında alınacak yeni tedbirler merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala tam kapanma olup olmayacağı sorgulanmaya başladı. İşte, 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?