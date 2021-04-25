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Haberler Galeri 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayının ilk 2 haftasında yeni tedbirler gelmişti. Vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmaması sonrasında alınacak yeni tedbirler merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala tam kapanma olup olmayacağı sorgulanmaya başladı. İşte, 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 25.04.2021 19:11
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2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı öncesi toplanan Kabine sonrasında 2 haftalık tedbirlerin süresi doldu. Gözler hafta içi toplanacak Kabineye çevrilirken, hangi kısıtlama kararlarının alınacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşme olmaması halinde daha sert tedbirler alınacağını bildirmişti. İşte, 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'ın kısıtlama kapsamına alınmasının ardından gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Kısmi kapanma süresinin de dolmasıyla birlikte yeni tedbirlerin ne olacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu.

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2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Henüz Ramazan Bayramı için bir açıklama yapılmazken, tam kapanma kararının Kabine Toplantısı'ndan sonra belli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, 23 Nisan'ın sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesine binaen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı geleceği öngörülüyor.

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2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

TAM KAPANMA GELİYOR MU?

Bilim Kurulu üyelerinin hastanelerdeki doluluk oranı ve artan vaka sayıları sebebiyle tam kapanmayı önerdiği biliniyor. 15 günlük değerlendirmenin sonunda, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma gibi daha sert tedbirlerin alınması ve mevcut uygulamalara devam edilmesi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı henüz netlik kazanmadı.

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2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın denetimleri arttıracağı, yasak ihlallerindeki ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışveriş için dışarı çıkanların kendi semtlerinde olduğunun teyit edileceği bildirildi.