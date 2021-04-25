2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı öncesi toplanan Kabine sonrasında 2 haftalık tedbirlerin süresi doldu. Gözler hafta içi toplanacak Kabineye çevrilirken, hangi kısıtlama kararlarının alınacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşme olmaması halinde daha sert tedbirler alınacağını bildirmişti. İşte, 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?