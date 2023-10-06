06 Ekim 2023, Cuma
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye devrimin seyircisi değil öncüsü oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin teknolojik atılımlarına atıfta bulunan Bakan Kacır, "Kamu destekli özel sektör girişimi olan yerli otomobil projemiz Togg'u, akıllı ve elektrikli otomobil olarak tasarladık. Böylelikle Türkiye'nin bu kez devrimin seyircisi değil, öncüsü olmasını sağladık." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Kacır, ülkemizdeki teknoloji girişimlerinin 1 milyar 600 milyon doların üzerinde bir yatırım alarak bir rekora imza attığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 06.10.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 16:07
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