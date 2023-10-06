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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye devrimin seyircisi değil öncüsü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin teknolojik atılımlarına atıfta bulunan Bakan Kacır, "Kamu destekli özel sektör girişimi olan yerli otomobil projemiz Togg'u, akıllı ve elektrikli otomobil olarak tasarladık. Böylelikle Türkiye'nin bu kez devrimin seyircisi değil, öncüsü olmasını sağladık." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Kacır, ülkemizdeki teknoloji girişimlerinin 1 milyar 600 milyon doların üzerinde bir yatırım alarak bir rekora imza attığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 06.10.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 16:07
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye devrimin seyircisi değil öncüsü oldu

Bakan Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Büyütech Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde, günümüzde dijital dönüşüm ve teknolojik ilerlemenin, yeni bir çağın kapılarını araladığını belirterek, dijital bir devrimin yaşandığı bu dönemde, dünyada tüm dengelerin değiştiğini, rekabet koşullarının yeniden şekillendiğini ifade etti.

Kacır, bu gelişmelerin yanı sıra küresel krizlerin de bu rekabeti derinleştirdiğine işaret ederek, son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel yüksek enflasyon ve durgunluğun, tüm dünyayla birlikte zorlu dönemlerin yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye devrimin seyircisi değil öncüsü oldu

Bu zorlu dönemin sınamalarıyla hep birlikte mücadele ettiklerini vurgulayan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde istikrarlı ve kararlı politikalarla bu sınamalardan Türkiye'miz güçlenerek çıktı." dedi.

Kacır, dijital dönüşümle gelen büyük değişim sürecinde fırsatlara odaklanarak gelişmekte olan ülkeler içinde pozitif ayrıştıklarını ve önemli kazanımlar elde ettiklerini anlatarak, bugün gelinen noktada Türkiye'nin tasarlayıp ürettiği insansız hava araçlarıyla dünyada ilk sırada olduğunu dile getirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye devrimin seyircisi değil öncüsü oldu

"REKORA İMZA ATTIK"

Türkiye'nin ticari araç, beyaz eşya ve güneş paneli gibi alanlarda Avrupa'da lider olduğunu aktaran Kacır, "Hava savunma sistemlerini, çıkarma gemilerini, yer gözlem ve haberleşme uydularını milli kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen bir ülkeyiz. Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneklerinden biri olan Togg işte artık yollarda. Türkiye, aynı zamanda, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldi. Geçtiğimiz yıl neredeyse tüm dünyada girişim sermayesi yatırımlarında düşüş yaşanırken, ülkemizde teknoloji girişimleri 1 milyar 600 milyon doların üzerinde bir yatırım alarak rekora imza attı." ifadesini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye devrimin seyircisi değil öncüsü oldu

"SON DÖNEMDE BÜYÜME VE İHRACAT REKORLARINA İMZA ATTIK"

Bakan Kacır, Türkiye'de 2020 yılının başında henüz milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişiminin bulunmadığını, bugün Türkiye'nin milyar doları aşan teknoloji girişimlerinin, Turcorn'ların sayısının 7'ye ulaştığını söyledi.

Kacır, bu gelişmelerle birlikte son dönemde büyüme ve ihracat rekorlarına da imza attıklarını, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 büyüyen Türkiye ekonomisinin, deprem felaketinin etkilerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 oranında büyüdüğünü belirterek, bu büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü olmayı başardıklarını söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye devrimin seyircisi değil öncüsü oldu

Böylece tüm olumsuz küresel gelişmelere rağmen Türkiye'nin son 12 çeyrekte, yani son 3 yılın tümünde kesintisiz büyüme performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Kacır, dün Dünya Bankasının, Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini 1 puan yükselterek yüzde 4,2'ye çıkardığını hatırlattı.

Kacır, geçen yıl yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin paylarını artırdığı 254 milyar dolarla ülke ihracatının rekorunu kırdıklarını vurgulayarak, bu başarının en önemli mimarlarından birinin ise kuşkusuz ihracatın yıldızı, üretimin gözbebeği otomotiv sektörü olduğunu kaydetti.

"KÜRESEL PAZARDA SATILAN HER 5 ARAÇTAN BİRİNİN ELEKTRİKLİ OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Küresel çip krizine rağmen geçen yıl otomotiv üretiminin yüzde 6 büyüyerek 1 milyon 350 bini aştığını aktaran Kacır, üretilen bu araçların 970 binini ihraç ettiklerini, 31 milyar doları aşarak rekor bir seviyeye ulaşan otomotiv sektörünün, ülkenin ihracat şampiyonu olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.