Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye devrimin seyircisi değil öncüsü oldu

Bakan Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Büyütech Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde, günümüzde dijital dönüşüm ve teknolojik ilerlemenin, yeni bir çağın kapılarını araladığını belirterek, dijital bir devrimin yaşandığı bu dönemde, dünyada tüm dengelerin değiştiğini, rekabet koşullarının yeniden şekillendiğini ifade etti.

Kacır, bu gelişmelerin yanı sıra küresel krizlerin de bu rekabeti derinleştirdiğine işaret ederek, son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel yüksek enflasyon ve durgunluğun, tüm dünyayla birlikte zorlu dönemlerin yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.