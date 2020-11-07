Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'

Senaryo gereği, Tokat Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, Kesikkaya mevkisinde yayla evinde 2 terörist olduğu bilgisine ulaşıldı. Teröristleri etkisiz hale getirmek için titizlikle hazırlanan Boralar'a keşif ve gözetleme için İnsansız Hava Aracı (İHA) da havadan destek verdi.