81 ilde 11 kadroda 817 personel alımı yapılacak! 2020 AÇSHB personel alımı ne zaman? Başvuru şartları...

AÇSHB personel alımı ne zaman? Memur alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından 2020 yılına ilişkin personel alımı ilanı yayımlandı. Buna göre, 81 ilde 11 kadroda toplam 817 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, büro personeli gibi kadrolara yapılacak personel alımının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, AÇSHB 817 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AÇSHB başvuru şartları neler? İşte cevaplar...