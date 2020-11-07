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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 81 ilde 11 kadroda 817 personel alımı yapılacak! 2020 AÇSHB personel alımı ne zaman? Başvuru şartları... 81 ilde 11 kadroda 817 personel alımı yapılacak! 2020 AÇSHB personel alımı ne zaman? Başvuru şartları... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 81 il genelinde 11 kadroda personel alımı yapılacak. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek personel alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÇSHB 817 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AÇSHB başvuru şartları neler? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 07.11.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:12
AÇSHB personel alımı ne zaman? Memur alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından 2020 yılına ilişkin personel alımı ilanı yayımlandı. Buna göre, 81 ilde 11 kadroda toplam 817 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, büro personeli gibi kadrolara yapılacak personel alımının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, AÇSHB 817 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? AÇSHB başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÇSHB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvurular 9-19 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın www.ailevecalisma.gov.tr veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb er alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından yapabilecekler.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 2katıkadar aday sınava katılmaya hak kazanacak.