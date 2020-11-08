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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medyada destek yağdı: #SeninleyizBeratAlbayrak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medyada destek yağdı: #SeninleyizBeratAlbayrak
Türkiye'nin milli ekonomi adımından rahatsız olan malum kesimler bir kez daha döviz ve altındaki artışı bahane ederek sosyal medyada infial uyandırmaya çalışarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik kirli bir kampanya başlattı. Saldırılara karşı sosyal medyadan Albayrak'a büyük destek geldi. Twitter'da açılan #SeninleyizBeratAlbayrak tagı binlerce destek mesajı aldı.
Giriş Tarihi: 08.11.2020 00:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 00:09
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılar sistematik şekilde devam ediyor. Milli ekonomi hamlesinden rahatsız olan belli kesimler yine sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek saldırı kampanyası başlattı. Bakan Albayrak'ı hedef alan paylaşımlara karşı Albayrak'ı destekleyen binlerce paylaşım yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI Twitter'da açılan #SeninleyizBeratAlbayrak tagına binlerce mesajla destek yağdı.
Bakan Albayrak'ın bağımsız ve milli ekonomi için yaptığı hamleleri paylaşan kullanıcılar koronavirüs salgını sürecinde yapılan destekleri ve atılan adımları da gündeme getirerek destek çıktı.
İşte ekonomide atılan adımlar ve Bakan Albayrak için atılan destek mesajları:
PANDEMİ DESTEK TUTARI 500 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI Hazine ve Maliye Bakanlığının "Pandemide 200 gün Ekonomik Destekler" raporuna göre Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yaşama geçmesiyle birlikte toplam maddi destek tutarı 500 milyar liraya ulaştı. 8 MİLYON KİŞİYE 47,5 MİLYAR TL KREDİ Pandemi döneminde kamu bankaları aracılığıyla sağlanan "Temel İhtiyaç Desteği" devreye alındı. 8 milyondan fazla kişiye 47,5 milyar TL kredi sağlandı. MUHTASAR, KDV, SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ
Pandemi ile mücadele kapsamında 2 milyondan fazla mükellefin 69 milyar lira tutarındaki muhtasar, KDV, SGK prim ödemeleri 6 ay ertelendi.