Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medyada destek yağdı: #SeninleyizBeratAlbayrak

Türkiye'nin milli ekonomi adımından rahatsız olan malum kesimler bir kez daha döviz ve altındaki artışı bahane ederek sosyal medyada infial uyandırmaya çalışarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik kirli bir kampanya başlattı. Saldırılara karşı sosyal medyadan Albayrak'a büyük destek geldi. Twitter'da açılan #SeninleyizBeratAlbayrak tagı binlerce destek mesajı aldı.