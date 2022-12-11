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Haberler Galeri e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerine eğitim süreleri boyunca sağlanan burs ve kredi sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Binlerce öğrenci, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 16:26
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e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK tarafından her yıl öğrencilere sağlanan burs imkanı için başvurular bu sene de alındı. Başvuruların ardından gözler, KYK burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl başvurular 10 Kasım'da son bulmuş, sonuçlar 14 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 30 Aralık'ta ilan edilmesi bekleniyor.

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e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK bursu kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.