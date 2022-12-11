e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerine eğitim süreleri boyunca sağlanan burs ve kredi sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Binlerce öğrenci, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte, detaylar...