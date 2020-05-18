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Terör saldırısı "Vefa" gönüllülerini engelleyemedi

Van'ın Özalp ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında arkadaşları şehit düşen Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, baskı ve tehditlere rağmen ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Mustafa Sarkır, "Korkmuyoruz. Her türlü yardımı Allah'ın izniyle ihtiyaç sahiplerine götüreceğiz, ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. SYDV personel şefi Yaver Akgül ise "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını götürmekte tereddüt etmiyoruz ve etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 12:52
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Terör saldırısı Vefa gönüllülerini engelleyemedi

Van'ın Özalp ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan arkadaşları PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, arkadaşlarının yarım bıraktığı görevi özveriyle yerine getiriyor.

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Terör saldırısı Vefa gönüllülerini engelleyemedi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele süreci başladığı günden bu yana Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Türkiye'nin her bir köşesinde olduğu gibi Van'da da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Terör saldırısı Vefa gönüllülerini engelleyemedi

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, gıda kolisinden temel ihtiyaçlara, maskeden maaş ödemelerine kadar birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

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Terör saldırısı Vefa gönüllülerini engelleyemedi

Van'ın Özalp ilçesindeki çalışmalar esnasında kısa süre önce terör saldırısına maruz kalan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, her şeye rağmen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya gayret gösteriyor.

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Terör saldırısı Vefa gönüllülerini engelleyemedi

- "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını götürmekte tereddüt etmiyoruz ve etmeyeceğiz"

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personel şefi Yaver Akgül, AA muhabirine, tüm engellemelere rağmen yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Saldırının gerçekleştiği gün aynı ekiple bölgede yardım dağıttıklarını, kendilerinin erken çıktığını diğer ekibin de arkalarından geldiğini anlatan Akgül, şöyle konuştu: