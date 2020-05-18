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Terör saldırısı "Vefa" gönüllülerini engelleyemedi
Van'ın Özalp ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında arkadaşları şehit düşen Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, baskı ve tehditlere rağmen ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Mustafa Sarkır, "Korkmuyoruz. Her türlü yardımı Allah'ın izniyle ihtiyaç sahiplerine götüreceğiz, ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. SYDV personel şefi Yaver Akgül ise "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını götürmekte tereddüt etmiyoruz ve etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 12:52
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