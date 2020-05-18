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Haberler Galeri Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?

Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?

Son dakika... ATA AÖF bahar dönemi online vize sınavı tamamlandı. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, bahar dönemi vize sınavı 04-15 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında online gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler sonuçlara kilitlendi. ATA AÖF tarafından vize sınavının soruları ve cevapları yayımlandı. Peki, 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 12:43
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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?

Son dakika... ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 4-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen sınavın ardınan soru ve cevapların yayımlanması ile birlikte sonuçların tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte cevaplar...

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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada, sınav soruları ve cevaplarının LMS'ye yüklendiği bildirildi. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapların erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı oldu. Sınav sonuçlarının resmi olarak ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğimnde yer alacak.

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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. Detaylı sınav programı ilerleyen günlerde duyurulacak.

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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?