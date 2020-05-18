HaberlerGaleriSon dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?
Son dakika... ATA AÖF bahar dönemi online vize sınavı tamamlandı. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, bahar dönemi vize sınavı 04-15 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında online gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler sonuçlara kilitlendi. ATA AÖF tarafından vize sınavının soruları ve cevapları yayımlandı. Peki, 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:32Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 12:43