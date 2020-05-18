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Haberler Galeri Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?

Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları ne zaman? Açıköğretim bahar dönemi final sınav tarihleri belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bahar dönemi sınavları online gerçekleştiriliyor. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından final sınavı tarihleri merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2019-2020 bahar dönemi final sınavının tarihlerini duyurdu. Peki, açıköğretim final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 14:25
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Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?

Açıköğretim final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından bahar dönemi final sınavlarının tarihleri açıklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında online olarak gerçekleştirilen açıköğretim sınavları için araştırmalar sürüyor. Vize sınavının tamamlanmasının ardından final sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, açıköğretim final sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?

AÇIKÖĞRETİM ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 15 Haziran'da başlayacak. (Detaylı sınav programı daha sonra açıklanacak)

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Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada, sınav soruları ve cevaplarının LMS'ye yüklendiği bildirildi. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapların erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı oldu. Sınav sonuçlarının resmi olarak ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğimnde yer alacak.

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Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. Detaylı sınav programı ilerleyen günlerde duyurulacak.