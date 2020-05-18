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Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
AÖF final sınavları ne zaman? Açıköğretim bahar dönemi final sınav tarihleri belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bahar dönemi sınavları online gerçekleştiriliyor. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından final sınavı tarihleri merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2019-2020 bahar dönemi final sınavının tarihlerini duyurdu. Peki, açıköğretim final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 14:25
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