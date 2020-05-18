Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?

Açıköğretim final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından bahar dönemi final sınavlarının tarihleri açıklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında online olarak gerçekleştirilen açıköğretim sınavları için araştırmalar sürüyor. Vize sınavının tamamlanmasının ardından final sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, açıköğretim final sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...