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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı personel başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı için son dakika gelişmeleri takip edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağını bildiren Bakan Koca, başvuru kılavuyla ilgili de konuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:18Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 16:29