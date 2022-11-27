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Haberler Galeri İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı için son dakika gelişmeleri takip edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. İlk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağını bildiren Bakan Koca, başvuru kılavuyla ilgili de konuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 16:29
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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu, Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından gündeme geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler? Başvurular nasıl yapılır? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu için geri sayım devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişikin açıklama geldi.

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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

BAKAN KOCA: TERCİH KILAVUZU ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin geçtiğimiz günlerde duyuru yapan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun."

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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin geçtiğimiz yıl, 13 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM'ye kılavuz gönderilmişti. 16 Aralık 2021 tarihinde ise personel alımı ÖSYM tarafından tercihe açılmıştı.

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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

Bakan Koca, bu yılki alımla ilgili listenin 18 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM'ye gönderildiğini söyledi. Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının kasım ayının son haftası itibariyle erişime açılması bekleniyor.