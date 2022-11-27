İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

BAKAN KOCA: TERCİH KILAVUZU ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin geçtiğimiz günlerde duyuru yapan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.



"31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun."