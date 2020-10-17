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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı Son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Ermenistan'ın sivillere yönelik Gence saldırısının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Giriş Tarihi: 17.10.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 08:12
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'den fazla evin yıkıldığını duyurdu.
BALESTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.
ENKAZ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürüyor, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi.