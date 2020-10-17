17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Ermenistan'ın sivillere yönelik Gence saldırısının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 17.10.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 08:12
  • 1
  • 21
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

  • 3
  • 21
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'den fazla evin yıkıldığını duyurdu.

  • 4
  • 21
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

BALESTİK FÜZEYLE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

  • 5
  • 21
Terör devleti Ermenistan sivilleri uykularında vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

ENKAZ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürüyor, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi.