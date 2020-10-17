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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bir kent alarm veriyor! Aile ziyaretlerini erteleyin uyarısı... Son dakika: Bir kent alarm veriyor! Aile ziyaretlerini erteleyin uyarısı... Son dakika haberine göre; Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların ev dışındaki kapalı ortamlarda maske takmayı ihmal etmemesini isteyerek, aile ziyaretlerinin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:50
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık raporunda Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) hastasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 336 bin 533 hasta Sağlık Bakanlığı'na bildirildiği yer aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hastaların yüzde 49'u kadınlar, yüzde 51'ini erkekler oluşturdu. 100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 404,7 ve son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 13,3 olarak gerçekleşti.
Rapora göre, 5-11 Ekim arasında 15 yaş ve daha alt yaşta 576 çocuk yeni hasta olarak kayıtlara geçerken, bu yaş grubunda ölüm yaşanmaması yüzleri bir nebze güldürdü.
11 Mart'tan bu yana sözkonusu yaş grubundan toplam hasta sayısı ise 11 Ekim itibariyle 21 bin 600'e çıktı. Raporun kapsadığı tarihler arasında yeni hasta sayısının en fazla görüldüğü yaş grubu ise 25-49 yaş arası oldu. Bu yaş grubunda bir önceki haftaya göre 5 bin 570 yeni hasta ile toplam hasta sayısı 166 bin 402'e ulaştı.
Rapora göre, 11 Ekim tarihi itibariyle İstanbul'da toplam hasta sayısı 131 bin 692'e yükselirken, yeni hasta sayısındaki artış ise sürüyor.