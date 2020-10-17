Son dakika: Bir kent alarm veriyor! Aile ziyaretlerini erteleyin uyarısı...

11 Mart'tan bu yana sözkonusu yaş grubundan toplam hasta sayısı ise 11 Ekim itibariyle 21 bin 600'e çıktı. Raporun kapsadığı tarihler arasında yeni hasta sayısının en fazla görüldüğü yaş grubu ise 25-49 yaş arası oldu. Bu yaş grubunda bir önceki haftaya göre 5 bin 570 yeni hasta ile toplam hasta sayısı 166 bin 402'e ulaştı.