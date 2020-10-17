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Haberler Galeri Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi

Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi

Son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirerek sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Gece yarısı Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle sivilleri hedef alan alçakların bu katliamını uluslararası haber ajansları görmedi.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 06:52 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 06:54
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Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.

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Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi

Ermenistan bu saldırısını ise uluslararası haber ajansları görmezden geldi.

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Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi

KATLİAMI YOK SAYDILAR
Azerbaycan karşısında aldığı yenilgi ile sivilleri hedef almaya başlayan Ermenistan, Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurdu.

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Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi

Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret ettiği analizleri yapılırken dikkat çeken gelişme ise uluslararası haber ajanslarının bu saldırıyı haber olarak görmemesi oldu.

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Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi

Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.