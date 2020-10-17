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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi Ermenistan'ın sivillere saldırısını uluslararası haber ajansları görmedi Son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirerek sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Gece yarısı Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle sivilleri hedef alan alçakların bu katliamını uluslararası haber ajansları görmedi. Giriş Tarihi: 17.10.2020 06:52 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 06:54
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.
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Ermenistan bu saldırısını ise uluslararası haber ajansları görmezden geldi.
KATLİAMI YOK SAYDILAR Azerbaycan karşısında aldığı yenilgi ile sivilleri hedef almaya başlayan Ermenistan, Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurdu.
Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret ettiği analizleri yapılırken dikkat çeken gelişme ise uluslararası haber ajanslarının bu saldırıyı haber olarak görmemesi oldu.
Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.