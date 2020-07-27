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Haberler Galeri Tercih süreci tamamlanıyor! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman?

Tercih süreci tamamlanıyor! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman?

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2020-2021 dönemi için gerçekleştirilen LGS tercihlerinde son viraja girildi. Lise tercihinde bulunan öğrenciler heyean içinde sonuçları beklemeye başladı. Henüz tercih yapamayanların ise ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2020 LGS tercih sürecine dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 14:39
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Tercih süreci tamamlanıyor! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercihlerinde son günlere girildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler 20 Temmuz itibarıyla tercih yapmaya başladı. Taban puanlara göre tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ile velileri sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tercih süreci tamamlanıyor! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 LGS tercihleri, 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYIN

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Tercih süreci tamamlanıyor! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman?

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

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Tercih süreci tamamlanıyor! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 2020 LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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Tercih süreci tamamlanıyor! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman?

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

e-Okul sistemi üzerinden liselerin taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak merak edilenlerin yanıtına ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2020 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için Tıklayınız