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Tercih süreci tamamlanıyor! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman?
LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2020-2021 dönemi için gerçekleştirilen LGS tercihlerinde son viraja girildi. Lise tercihinde bulunan öğrenciler heyean içinde sonuçları beklemeye başladı. Henüz tercih yapamayanların ise ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2020 LGS tercih sürecine dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 lise tercihleri son gün ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 14:39
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